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Дома в Сурхандарьинская область, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Термез, Узбекистан
Дом 5 комнат
Термез, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 1
Иметь все условия для жизни
$30,000
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Агентство
Real Estate Agent
Языки общения
Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Сурхандарьинская область, Узбекистан

Недорогая
Элитная