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Аренда склада на долгий срок в Сырдарьинская область, Узбекистан

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2 объекта найдено
Сдается полностью готовый производственный цех площадью 3276 м², расположенный на территории промышленного комплекса B.A TECHNO PARK в Сырдарьинском районе. в Фуркат, Узбекистан
Сдается полностью готовый производственный цех площадью 3276 м², расположенный на территории промышленного комплекса B.A TECHNO PARK в Сырдарьинском районе.
Фуркат, Узбекистан
Площадь 3 276 м²
Сдается полностью готовый производственный цех площадью 3276 м², расположенный на территории…
$8,616
в месяц
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Агентство
B.A TECHNO PARK
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Русский, Oʻzbekcha
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Предлагается в аренду третий производственный цех на территории промышленного комплекса B.A TECHNO PARK, расположенного в Сырдарьинском районе. в Фуркат, Узбекистан
Предлагается в аренду третий производственный цех на территории промышленного комплекса B.A TECHNO PARK, расположенного в Сырдарьинском районе.
Фуркат, Узбекистан
Площадь 2 808 м²
Предлагается в аренду третий производственный цех на территории промышленного комплекса B.A …
$7,385
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
B.A TECHNO PARK
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку