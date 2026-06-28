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Аренда производственных помещений на долгий срок в Сырдарьинская область, Узбекистан

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Производство Удалить
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1 объект найдено
Сдается производственный цех в Фуркат, Узбекистан
Сдается производственный цех
Фуркат, Узбекистан
Площадь 3 744 м²
Сдается производственный цех на стадии готового металлического каркаса, расположенный на тер…
$9,847
в месяц
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Агентство
B.A TECHNO PARK
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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