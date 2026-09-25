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Аренда домов на длительный срок в Сырдарьинская область, Узбекистан

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1 объект найдено
Сдаётся дом | 2-ком | Метро Беруний / Туринский университет в Янгиер, Узбекистан
Сдаётся дом | 2-ком | Метро Беруний / Туринский университет
Янгиер, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Адрес: Алмазарский район, 1-й проезд Умид, Напротив Туринского университета Площадь участ…
$700
в месяц
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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