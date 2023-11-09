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Жильё в Шайхантаурский район, Узбекистан

квартиры
2770
дома
357
2 132 объекта найдено
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 7/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
795,24 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
834,07 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 9/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
826,30 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 9/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
826,30 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
832,52 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 11/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
838,73 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 12/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
844,94 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 13/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
851,16 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 14/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
857,37 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 14/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
857,37 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
793,64 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
826,30 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
818,54 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
818,54 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
810,77 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
803,00 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
803,00 млн сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 12/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
612,33 млн сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 12/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
612,33 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 12/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
447,79 млн сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 12/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
817,89 млн сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 12/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
817,89 млн сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 12/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
592,91 млн сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 12/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
592,91 млн сум
Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 8/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
1,05 млрд сум
Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 8/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
1,05 млрд сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 8/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
605,39 млн сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 8/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
808,61 млн сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 8/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
808,61 млн сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 8/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
586,00 млн сум

Параметры недвижимости в Шайхантаурский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная