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Долгосрочная аренда многоуровневых квартир в Шайхантахурском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Сдается трехкомнатная квартира на Сорсу в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Сдается трехкомнатная квартира на Сорсу
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/9
Сдается трехкомнатная квартира Недалеко от рынка Чорсу Риелторская услуга 40%
$900
в месяц
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Агентство
Guzal Real Estate
Языки общения
Русский
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