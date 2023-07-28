Как менялись цены на недвижимость Узбекистана в последние 3 года

Рынок недвижимости Узбекистана в последнее время развивается семимильными шагами: темпы строительства растут , за первые полгода 2023-го года в стране заключили более 130 тысяч сделок . Взяв за основу данные Stat.uz , мы решили проанализировать, как менялись цены на жильё во всех регионах Узбекистана в течение последних трёх лет — с 2020-го по нынешний.

Ташкент

Начнем наш обзор с рынка недвижимости Ташкента — столицы Узбекистана.

В Ташкенте ситуация с ценами следующая: их рост в 2022 году сперва перешел в снижение, а в 2023 году цифры снова начали набирать обороты.

Согласно сервису Numbeo, стоимость квадратного метра в Ташкенте на данный момент варьируется в пределах $600-$1100.

Наманганская область

Переходим к второму по численности населения городу Узбекистана — это Наманган.

В данном случае видна явная разница между первичным и вторичным рынком на момент 2020-го года — пока цены на «первичку» активно росли, «вторичка» заметно отставала. Что интересно, в 2023-м году ситуация выглядит в точности да наоборот: теперь быстрее «растет» именно вторичный рынок.

Стоимость квадратного метра в Намангане на данный момент варьируется в пределах $300-$400.

Самаркандская область

Третий по густонаселенности узбекский город — Самарканд — выделяется на общем фоне. Посмотрим, как именно.

Удивительно, но цены на жилье в этом городе росли в 2021 году, а сейчас наоборот снижаются. За квадрат в этом городе сейчас просят примерно $500-$800.

Андижанская область

Теперь посмотрим, как обстоят дела с ценами в культурном центре Узбекистана и по совместительству древнейшему городу в мире — в Андижане (ему более 2500 лет).

В Андижане ситуация довольно интересная: если на новостройки цены росли активнее всего в 2022 году (как и в целом по стране), то на вторичку самый большой скачок случился именно в 2021 году. Во втором квартале 2023 года первичный рынок падал, а вторичный, напротив, возрастал (причем, значительно).

Джизакская область

Как дела с ценами в городе Джизаке, который расположен на трассе между Ташкентом и Самаркандом? Смотрите график ниже.

В этом городе ко второму кварталу 2023 года цены также стали расти — и на новостройки, и на жилье из старого фонда. Стоимость одного квадратного метра в Джизаке сейчас составляет в пределах $300-$500.

Хорезмская область

На следующем графике видна трехлетняя динамика цен в Хорезмском регионе страны. Через город Хорезм, к слову, когда-то проходил Великий шёлковый путь.

Тут также есть разница в тенденциях на первичном и на вторичном рынках. К примеру, во втором квартале 2023-го цены на новостройки начали снижаться, а на вторичное жилье — расти.

Бухарская область

Переносимся в древний узбекский город Бухара и смотрим, как там обстоят дела со стоимостью жилья.

На вторичном рынке этого города резкий скачок цен случился немного с опозданием — не в 2022-м, а в начале 2023-го. Первичный же рынок движется довольно стабильно в сторону роста (за исключением заметного падения в первом квартале 2021 года).

Сейчас 1 кв.м. в Бухаре стоит примерно $200-$400.

Кашкадарьинская область

Кашкадарьинская область, которая разместилась на западном склоне гор Памир, более-менее стабильный регион в отношении цен. Однако нынешний год стал исключением: в первом квартале 2023-го сильно выросли цены на новостройки, во втором они уже идут на спад, а вторичка, наоборот, «растет».

Сурхандарьинская область

Самый южный регион Узбекистана — Сурхандарьинская область — до 2022 года не отличался особенными скачками цен как на новостройки, так и на вторичку. Однако 2022-й стал переломным, и жилье стало активно дорожать.

Сырдарьинская область

Сырдарьинская область считается довольно бедным регионом страны, и из-за отсутствия воды её даже называют «Голодной степью». Посмотрим, как в этом регионе дела с ценами на недвижимость.

Как видим, график довольно неравномерный, однако в 2023-м году цены всё же «пошли вверх».

Ферганская область

Молодой узбекский город Фергана, который находится в южной части обширной Ферганской долины, нередко называют «городом-садом» из-за повсеместных скверов, парков и аллей. А что там с ценами на жильё?

Стоимость жилья в Фергане стало сильно расти также только в 2022 году, и в 2023-м эта тенденция продолжается.

Навоийская область

Навоийская область — это крупный промышленный город Узбекистана, где, к примеру, находится Навоинский горно-металлургический комбинат. Цены на жилье в этом регионе, в отличие от многих других, идут на снижение.

Республика Каракалпакстан

И последний регион Узбекистана, который является суверенной частью этой страны, — Республика Каракалпакстан.

Тут заметен ярко-выраженный рост цен в четвертом квартале 2020 года на первичном рынке, и противоположная тенденция — на вторичном. Что касается 2023-го, всё жилье постепенно дорожает.

Общая картина

Вот так выглядит индекс цен на жилье, в целом, по всей Республике Узбекистан.

Как мы видим, 2020 год был самым стабильным касательно цен. Огромный скачок цен как на первичном рынке страны, так и на вторичном, произошёл в 2022 году. К первому кварталу 2023-го года цены снизились, а ко второму снова наблюдалась тенденция роста.

Что касается стоимости квадратного метра на данный момент, она составляет от $550 до $1100.