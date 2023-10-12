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Готовый бизнес в Узбекистане

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1 объект найдено
Готовый бизнес 25 комнат в Узбекистан, Узбекистан
Готовый бизнес 25 комнат
Узбекистан, Узбекистан
Комнаты 25
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район, улица Шота Руставели, ориентир напротив Кафе Fregat (Фрегат).   П…
10,07 млрд сум