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21 объект найдено
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Комната
Ташкент, Узбекистан
36 м²
4
Продается уютная 1 комнатная квартира в Бывшем общежитии на 5 массиве куйлюк. тихая и уютна…
452,33 млн сум
Рекомендовать
Комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
43 м²
7
Мирзо Улугбек р ТТЗ 2 Хорошая уютная квартира.Средним ремонтам,Комнаты раздельные просторны…
464,55 млн сум
Рекомендовать
Комната
Ташкент, Узбекистан
25 м²
4
Расположена в очень хорошем районе. Яшнабадский район массив тузел 1 В шаговой доступности…
342,30 млн сум
Рекомендовать
Комната
Ташкент, Узбекистан
10 м²
2
Продается 1 комнатная квартира 2 этаж 4 этажного дома Бывшее общежитие) кухня санузел обший…
207,83 млн сум
Рекомендовать
Комната
Ташкент, Узбекистан
15 м²
2/4
Продается 1 комнатная квартира 2 этаж 4 этажного дома (Бывшее общежитие) Квартира находить…
336,19 млн сум
Рекомендовать
Комната
Ташкент, Узбекистан
18 м²
4/4
Яшнабадский район. Продается однокомнатная квартира. Квартира можно сказать без ремонта,что…
268,95 млн сум
Рекомендовать
Комната
Ташкент, Узбекистан
21 м²
3/4
продаётся квартира яшнабадском районе, Авиасозлар-3. (1/3/4). 1 комнатная квартира. 3 этаж…
317,85 млн сум
Рекомендовать
Комната
Ташкент, Узбекистан
15 м²
1/4
Продается 1 комнатная квартира в бывшем семейном общежитии Яшнабадского района. квартира на…
244,50 млн сум
Рекомендовать
Комната
Ташкент, Узбекистан
15 м²
4/4
Продается уютная 1 комнатная квартира в бывшем общежитии, в яшнабадском районе ор-р бывший …
244,50 млн сум
Рекомендовать
Комната
Ташкент, Узбекистан
19 м²
2
Продается 1 комнатная квартира, на 2 этаже 4х этажного дома. Шикарная инфраструктура, вс…
305,63 млн сум
Рекомендовать
Комната
Ташкент, Узбекистан
35 м²
4/6
Предлагаю к Вашему вниманию рассмотреть квартиру в Сергелинским районе массив 5 квартал ,…
427,88 млн сум
Рекомендовать
Комната
Ташкент, Узбекистан
74 м²
4/4
Продается 3-х комнатная квартира на 4-ом этаже 4-ти этажного дома . Квартира очень удобно р…
794,63 млн сум
Рекомендовать
Комната
Ташкент, Узбекистан
26 м²
1/4
Мрзо Улугбек р ,налоговый . Квартира чистоя ,только закончели ремонт.Квартира уютная ,светл…
403,43 млн сум
Рекомендовать
Комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
20 м²
1/9
Продается однокомнатная квартира в Мирзо-Улугбекском районе ориентир обл ГАИ,лицей МВД Дом …
330,08 млн сум
Рекомендовать
Комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
16 м²
3/9
Вашему вниманию продается уютная 1 комнатная квартира в бывшем семейном общежитии со всеми …
305,63 млн сум
Рекомендовать
Комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
20 м²
4/9
Продается однокомнатная квартира в Мирзо-Улугбекском районе ориентир обл ГАИ,лицей МВД Дом …
323,96 млн сум
Рекомендовать
Комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
20 м²
4/9
Продается Квартира Ориентир Карасув 6 обл ГАИ, кирпичный дом четерех эташного дома, на чет…
299,51 млн сум
Рекомендовать
Комната
Ташкент, Узбекистан
19 м²
6/6
Продается уютная 1 комнатная квартира в Бывшем общежитии на массив Корасув. Тихая и уютная …
317,85 млн сум
Рекомендовать
Комната
Ташкент, Узбекистан
31 м²
5/9
Расположена в очень хорошем районе. Яшнабадский район массив Авиасозлар-2. В шаговой доступ…
464,55 млн сум
Рекомендовать
Комната 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
97 м²
2/3
1,65 млрд сум
Рекомендовать
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
1
1
38 м²
8/9
Продажа:квартира ул.БИЙ ( Бешкапа ) ♦️Район:Мирзо-Улугбекский ♦️Комнат:2 ♦️Этаж:8 ♦️Эт…
611,25 млн сум
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