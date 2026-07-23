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Дома в Коканд, Узбекистан

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1 объект найдено
Дом 8 комнат в Коканд, Узбекистан
Дом 8 комнат
Коканд, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
🏡 Sotiladi! Orzudagi uy! 🏡 Assalomu alaykum! Yuragingiz izlagan tinch va issiq uy egas…
$100,000
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Параметры недвижимости в Коканд, Узбекистан

Недорогая
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