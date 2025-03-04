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Снять кафе, бар, ресторан в аренду на долгий срок в Кибрайском районе, Узбекистан

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2 объекта найдено
Сдается помещение! под кафе или любой вид деятельности Новомосковская 1 линия 🔹60м2 в Кибрайский район, Узбекистан
Сдается помещение! под кафе или любой вид деятельности Новомосковская 1 линия 🔹60м2
Кибрайский район, Узбекистан
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Сдается помещение! под кафе или любой вид деятельности Новомосковская 1 линия 🔹60м2 🔹…
$1,500
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Агентство
SV Real Estate
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Сдается помещение! под ресторан и кафе Ул. Чехова+1 🔹100кв.м 🔹с ремонтом 🔹с мебелью 🔹 в Кибрайский район, Узбекистан
Сдается помещение! под ресторан и кафе Ул. Чехова+1 🔹100кв.м 🔹с ремонтом 🔹с мебелью 🔹
Кибрайский район, Узбекистан
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Сдается помещение! под ресторан и кафе Ул. Чехова+1 🔹100кв.м 🔹с ремонтом 🔹с мебелью…
$3,000
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку