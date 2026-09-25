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Аренда офиса на долгий срок в Кибрайском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Аренда коммерция офис Мирзо-Улугбекский район. ID V00099 в Кибрайский район, Узбекистан
Аренда коммерция офис Мирзо-Улугбекский район. ID V00099
Кибрайский район, Узбекистан
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
ID: V00099 Аренда коммерция Общая площадь: 115 м² Этаж: 1 Тип здания: Новостройка ЖК:…
$4 000
в месяц
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