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Долгосрочная аренда многоуровневых квартир в Кибрайском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
ЖК " Итальянский квартал" в Кибрайский район, Узбекистан
ЖК " Итальянский квартал"
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/9
3/3/9 - 1500уе  НОВОСТРОЙКА 📍Адрес: Дархан ЖК " Итальянский квартал" 📍Ориентир: метро Ха…
$1,500
в месяц
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Агентство
ООО LANDLORD
Языки общения
Русский
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