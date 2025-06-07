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Аренда производственных помещений на долгий срок в Кибрайском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Сдается помещение до 1000, делимый Кибрай! 30 000 сум 1 м2 в Налазар, Узбекистан
Сдается помещение до 1000, делимый Кибрай! 30 000 сум 1 м2
Налазар, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Сдается  помещение до 1000, делимый Кибрай! 30 000 сум 1 м2 Круглосуточное охрана, Парковк…
$2
в месяц
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