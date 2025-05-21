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Снять кафе, бар, ресторан в аренду на долгий срок в Узбекистане

Ташкент
17
Ресторан, кафе Удалить
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 394 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 394 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 394 м²
Этаж 1/12
СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ЖК “МИРАБАД АВЕНЮ”! Локация: Ташкент…
$19,500
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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