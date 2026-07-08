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Продажа готового бизнеса в Паркентском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Продается готовый бизнес. Холодильник, температурный режим -21 +45 в Паркентский район, Узбекистан
Продается готовый бизнес. Холодильник, температурный режим -21 +45
Паркентский район, Узбекистан
Площадь 25 000 м²
Количество этажей 1
Тип недвижимости: Офисы, Склады, Отдельно стоящие здания, Помещения промышленного назначения…
$342,242
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