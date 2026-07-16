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Аренда домов на длительный срок в Алтынкульский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Дом 7 комнат в Мирабад, Узбекистан
Дом 7 комнат
Мирабад, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Сдаётся в аренду Дом| Рисовый базар | House for Rent Адрес: Мирабадский р-н, ориентир: ул.…
$3,986
в месяц
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Агентство
West End Consulting
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Дом 6 комнат в Мирабад, Узбекистан
Дом 6 комнат
Мирабад, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Аренда большого Евро дома в центре города, за гостиницей GRAND MIR Сдается под жилье и под …
$4,982
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку