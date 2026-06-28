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Аренда коммерческих помещений на долгий срок в Алтынкульский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 908 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 908 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 1 908 м²
Этаж 1/3
#Мирабад #Файзобод #Здание #Ресторан #1Линия - Ор-р Карзинка - Общая площадь: 1 908 м² - Сот…
$20,000
в месяц
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Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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