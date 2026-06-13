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Аренда квартир и апартаментов на месяц в Алтынкульский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Мирабад, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Мирабад, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 5/8
#Мирабад #Габус #Центр - Ор-р гошт ,метро Ойбек - 3/5/8 120м2 - Лифт есть. - Кирпич - комн…
$2,000
в месяц
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Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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