Таково мнение эксперта в соответствующей сфере Юлии Токаревой

Согласно ему, уже в ближайшие несколько лет следует ожидать весьма значительного роста качества представленной на рынке недвижимости. Причем, что отрадно — именно качества, а не цен. Нет, последние тоже ожидает некоторое повышение, но это будет продиктовано первым. Другими словами, выкладывая более высокую цену, покупатель получит и качество выше рангом. Согласно имеющимся прогнозам, строительные компании включатся в борьбу за покупательские деньги. Что, заметим, до последнего времени было довольно-таки редким явлением. Их участие выразится в более качественной и эстетичной архитектуре, модернизации придомовой инфраструктуры. А все это вместе неминуемо должно повысить качество жизни тех, кто приобретет жилье в недавно отстроенных зданиях. Таково, как говорится, требование времени.

В качестве своеобразного антонима здесь можно упомянуть градостроительные «шедевры» эпохи правления Никиты Хрущева. Тогда блочные многоэтажки стали едва ли не спасением для тех, кто желал заиметь собственное отдельное жилье. Но времена меняются, а вместе с ними и запросы покупателей. Тесная «хрущоба» с совмещенным зачастую санузлом уже перестала быть пределом мечтаний наших современников. Появились чаяния о более удобном жилье. А раз есть спрос, то со стороны строительных компаний было бы логично создать соответствующее предложение. Что, собственно и делается. Здесь будет резонно привести дилемму под названием «цена — качество». Т.е. купить жилье чуть дешевле, но с менее приемлемыми условиями, или же чуть раскошелиться и стать хозяином жилья, рядом с которым есть все, что нужно, причем, в шаговой доступности. Строительство именно таких домов обещает стать трендом уже в недалеком будущем. Компании-девелоперы начнут конкурировать друг с другом, улучшая среду вокруг своих объектов.

Если говорить о рынке недвижимости Узбекистана в целом, то нужно отметить, что в разных его сегментах наблюдается и разный уровень развития. Так, например, в большом подъеме сейчас находится строительство офисных помещений. Ожидается, что уже в скором будущем владельцы бизнеса станут ориентироваться на помещения с грамотно организованной, качественной системой инжиниринга, ориентированной на удобство работы в них. А эта тенденция подстегнет строителей к тому, чтобы создавать более адаптированные к потребностям бизнесменов комплексы.

Несколько иначе, хотя и похоже выглядит ситуация в сегменте жилой недвижимости. Здесь уже сейчас наблюдается близость к критической отметке насыщения рынка. По мнению многих экспертов по недвижимости недалеко время, когда привлечь покупателя проще и выгоднее всего будет качеством, а не дешевизной.

Наибольший потенциал к развитию имеет сегмент складских помещений. Уже сейчас отмечается рост спроса на подобную недвижимость. Если еще в недавнем прошлом многим компаниям проще было построить склад под собственные нужды, то теперь часто бывает целесообразнее арендовать готовое помещение. Бум популярности подобной практики ожидается экспертами в ближайшие 5-8 лет.

А вот в плане торговой недвижимости отмечается преимущество предложения над спросом. Первые этажи новостроек выкупаются под магазины нередко еще на стадии строительства. И это, по мнению специалистов, вполне закономерно. В плане прогнозов здесь складывается следующая ситуация: примерно, через 10-15 лет спрос сравняется с предложением, после чего девелоперам придется искать альтернативные способы привлечения покупателей либо арендаторов. И в целом строителям торговых точек придется повторить путь тех, о ком мы уже упоминали выше. Дело в том, что рынок развивается циклично, что уже не раз было доказано исследователями экономики. Завершается один виток — наступает время следующего. Ярким примером тому служит ипотечное кредитование, к которому мы еще вернемся в одной из следующих статей. Сейчас следует сказать, что ипотека в нашей стране еще походит этап формирования, двигаясь вполне уверенными темпами. Обсуждение кредитной политики в этой отрасли идет уже не первый год. Связано это не столько с банковской политикой, но и со взятым государством политическим курсом. Делать какие-либо прогнозы здесь пока преждевременно но будем, как говорится, надеяться на лучшее.