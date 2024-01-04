Еще не успели отшуметь новогодние торжества с традиционным подведением итогов, а уже пора задуматься о том, что нам готовит год грядущий. Своим прогнозом на этот счет поделился гендиректор компании Commonwealth Partnership, Денис Соколов. По мнению эксперта ушедший 2023 год выдался относительно спокойным в плане разного рода треволнений. Наряду с этим наблюдался прогресс темпов строительства и представления новых проектов. Правда, говоря о росте Соколов отмечает тот факт, что относится это, скорее к количественной составляющей, нежели к качеству. Об этом, по его словам, говорить еще преждевременно. С другой стороны рост строительства, как правило, означает и экономический прогресс государства, что, безусловно, радует. Вкратце можно сказать, что на данном этапе наблюдается консолидация рынка, его упорядочивание. Уже упомянутое увеличение строительства привело к стабилизации, к примеру, арендной стоимости недвижимости. Арендаторы теперь имеют широкую возможность выбора, а это в свою очередь заставляет инвесторов-арендодателей более адекватно устанавливать размер оплаты. Другими словами обе стороны более-менее одинаково смотрят на рынок, и этим достигается большая степень взаимопонимания между ними.

Что касается рынка жилой недвижимости, то и здесь нужно отметить некоторый рост показателей. За 2023 год отмечено увеличение стоимости на 18,2%. Аренда же, напротив, упала на 9,2% и ныне составляет $9,3 за квадратный метр. Подчеркнем, что еще недавно начавшаяся релокация жителей РФ вызвала резкий скачок в этой области.

Эксперт, также, отмечает то обстоятельство, что, несмотря на большое количество строящегося жилья, его стоимость продолжает рост. Причиной этого он называет прогрессирующую урбанизацию и внутреннюю миграцию населения. И на фоне этого роста следует опасаться возникновения ценового «пузыря», считают эксперты Центрального банка республики. Что ж, будем надеяться, что этого не произойдет.

О кардинальных изменениях в области офисной недвижимости говорить пока преждевременно. Дело в том, что к настоящему моменту ожидался ввод на рынок нескольких крупных объектов, но ожидания оправдались лишь отчасти. Работы еще ведутся и надо думать, что по их окончании на арендном рынке офисов возникнет некоторая лихорадка. Но это опять же из области «поживем-увидим».

Относительно торговых площадок можно сказать, что они стали самыми бедными в плане роста. На данный момент введен в действие лишь один единственный объект — Tashkent Expo. Да и вообще, если говорить о торговых площадях, то они, по мнению специалистов, нуждаются в серьезной реконцепции. На сегодняшний момент примером подобного можно считать ул. Тараса Шевченко. Большое количество торговых точек и заведений общепита на ней делает ее весьма привлекательной для посетителей, тем самым формируя поток посетителей. А соответственно и ценовую планку на площади.

Что же касается прогнозов на обозримое будущее, то наш собеседник уверенно говорит об уходе от наличной системы в сторону «безнала». А соответственно, актуализации ведения расчетов в национальной валюте. Что в свою очередь послужит ее укреплению на рынке. Также уверенно можно говорить и о развитии электронной коммерции и логистических сервисов. Добавим от себя, что в наш век огромных скоростей иначе, наверное, просто невозможно. К слову, о скорости: значительные изменения видятся и в сфере транспортного потока, В складывающейся обстановке транспортникам волей-неволей придется переходить на новые горизонты. Уже в скором времени можно будет говорить о дальнейшем развитии общественного транспорта и изменении алгоритмов движения.

В заключение Соколов уточнил, что вряд ли стоит ожидать всех этих новшеств в течение наступившего года, но начало этого можно видеть уже сейчас.