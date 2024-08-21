Приобретение собственного жилья – важный шаг в жизни молодой семьи. Однако высокие цены на недвижимость часто становятся преградой для реализации такого желания. Льготный ипотечный кредит предоставляет возможность решать жилищный вопрос, даже когда нет достаточных накоплений на первоначальный взнос.

Кредитование на условиях ипотеки в Узбекистане несколько отличается от мировой практики. По действующему законодательству квартиру на стадии строительства нельзя оформлять в качестве обеспечения выдаваемых банком средств, так как она еще не имеет кадастра. Зато ипотека доступна для покупки жилья на вторичном рынке. Однако постепенно практика совершенствуется и изменяется. Способствуют этому и принимаемые государственные программы. Одна из них ориентирована на помощь молодым семьям.

Государство и банки предпринимают меры, чтобы молодая семья, ипотека для которой недоступна из-за отсутствия необходимых доходов, могла приобрести собственную квартиру.

По карману ли ипотека?

На доступность ипотеки для конкретной молодой семьи все еще влияют такие факторы, как уровень доходов, высокая стоимость, большие ежемесячные процентные и основные выплаты, наличие первоначального взноса. Однако предпринимаемые государством шаги способствуют улучшению условий кредитования.

Правительством Узбекистана принято решение, по которому молодым семьям предоставляется квартира в ипотеку на льготных условиях. Предусмотрено строительство новых домов, реконструкция тех, которые не используется или были заморожены до ввода в эксплуатацию. Для участия в программе нужно проявить себя в общественной жизни и иметь рекомендацию молодежного союза «Камолот».

Условия льготного ипотечного кредитования для молодых семей следующие:

выделяется на 20 лет;

не нужен первоначальный взнос;

первые 5 лет годовые проценты фиксируются на уровне 7% и постепенно повышаются до ставки рефинансирования Центрального банка;

по прошествии пятилетнего периода Союз молодежи оплачивает четверть начисляемых по кредиту процентов.

Государственная поддержка по льготным условиям ипотеки делает жилищный вопрос более решаемым для молодых семей в Узбекистане. При этом действуют программы субсидирования, выгодные предложения от банков.

Как получить ипотечный кредит

Подать заявление на ипотеку без первоначального взноса могут молодые люди, состоящие в первом браке. Помимо этого, они должны соответствовать нескольким критериям.

Речь идет о следующем:

Возраст. Оба супруга должны быть не старше 30 лет включительно. Такое же требование к семье, в которой один родитель, включая разведенного, воспитывает ребенка или нескольких детей.

Рекомендация от Центрального совета Союза молодежи Узбекистана. Заявление на ее получение нужно подать в районное представительство организации по адресу прописки. К нему прилагается ряд документом.

Учет. Молодая семья должно числится в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Важным и необходимым условием являются результаты в науке, спорте, иных сферах. Одному из супругов желательно обладать государственной наградой, нагрудным знаком, быть призером соревнования, конкурса или олимпиады.

Заемщиком в банк для оформления ипотеки представляются документы:

Подача заявки для получения кредита на недвижимость. Копия паспорта. Договор о покупке жилья. Копия документа о праве собственности. Справка или копия декларации о доходах за последние 12 месяцев. Рекомендация Союза молодежи «Камолот». Справка о составе семьи.

Заявку, по которой предусмотрена льготная ипотека, банк рассматривает в течение месяца. После этого он принимает решение о выделении кредита.

Взять ипотеку на квартиру – хороший вариант приобретения собственного жилья для молодых семей. Госпрограмма существенно расширяет возможности и делает доступными кредиты для тех, кто ранее не мог себе их позволить в силу недостатка средств. Однако требуется дальнейшее совершенствование практик поддержки для более широкого охвата молодых семей.