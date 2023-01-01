  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Из 6 комнат в Мирзо-Улугбекском районе

Из 6 комнат в Мирзо-Улугбекском районе

Ташкент, Узбекистан
от
1,83 млрд сум
;
Из 6 комнат в Мирзо-Улугбекском районе
1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

 

Коттеджный посёлок OOO " JAAZ PROJEKT GROUP "
О комплексе
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры 

Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки.

Огромная площадь двух ярусного коттеджа 170 кв. позволит разместить всех ваших близких.

Для удобства сан узла размещен на двух этажах .

Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными.

Имеется въезд для машины .

 


➖ Тип: Коттедж
➖Общая площадь:1-Соток
➖Тип строения:Кирпичный 
➖Количество комнат:6(холл,кухня)
➖Санузел: 4
➖Этажность: 2
➖Описание: Дом построения исключительно из качественных материалов с развитой инфраструктурой 
➖ Адрес : Город Ташкент , Мирзоулугбукский район ,  улица Мустақиллиқ  Сарбон МФЙ дом1 
➖ Цена: 150 000 у.е

Телефон для справок : Феруза

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} UZS
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} UZS
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} UZS
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттеджный поселок MJ House
Ташкент, Узбекистан
от
1,72 млрд сум
Коттеджный поселок Коттеджный городок «DuoHouse»
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Бекабад, Узбекистан
от
806,85 млн сум
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Из 6 комнат в Мирзо-Улугбекском районе
Ташкент, Узбекистан
от
1,83 млрд сум
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Коттеджный поселок MJ House
Коттеджный поселок MJ House
Ташкент, Узбекистан
от
1,72 млрд сум
Сдача в: 2023
Застройщик: MG House
MJ House -это  закрытый коттеджный городок включающий в себя 32коттеджа премиум  сегмента  С площадью 2,2соток и  3,8 соток Этажность:2ух уровневый  Тип строй материала: Кирпич , Плита Сдача:2023 4 квартал На данный этап построены 16коттеджей   Концепция строительства нашего коттеджа включает в себя современный HI-Tech стиль
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ORIENT INVEST ENGINEER
Коттеджный посёлок Guliston Village коттеджи премиум-класса для красивой и комфортной жизни за городом. Компания ORIENT INVEST ENGINEER представил новый строительный проект на безопасной и экологичной территории для настоящих ценителей качества жизни. Стремительное благоустройство повлекло за собой преображение столичной области, ставшей для местных жителей приоритетным местом для жизни и отдыха. Коттедж в Guliston Village станет выгодным приобретением для тех, кто: – Хочет подчеркнуть свой статус наличием престижной недвижимости за городом; – Давно мечтал о загородной вилле со всеми удобствами; – Планирует сменить многоэтажный жилой дом на персональный участок. Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств. Основополагающий стиль коттеджного поселка — хай-тек, воплощающий в себе новые и прогрессивные технологии современности. Стиль характеризуется использованием высоких технологий в проектировании и строительстве коттеджей, применением прагматизма в планировании пространства внутри помещений.  
Клубный дом Infinity
Клубный дом Infinity
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Площадь 112–186 м²
28 объектов 28
Застройщик: Golden House
Жилой комплекс Infinity Luxury Residence – резиденция премиум-класса. Это будет современный жилой квартал с апартаментами класса люкс и развитой коммерческой инфраструктурой. По задумке архитекторов, вдохновлённых горными вершинами Узбекистана, комплекс должен олицетворять плавность, свежесть и бесконечность. Расположение будущего комплекса настолько продумано, что начиная с четвертого этажа можно будет увидеть горы, возвышающиеся над городом. Высота зданий будет напоминать рельеф гор, вершины которых то возвышаются, то уменьшаются. Основной целью разработки проекта было создание жилых помещений высокого класса со всеми социально важными объектами внутри. В концепции жилого комплекса Infinity приняты за основу ценности, выражающиеся в идее жизни в согласии с природой. Фасады зданий покрываются листвой различной формы, которая создает благоприятный микроклимат и защищает от солнечных лучей, а на перепадах башен озелененные эксплуатируемые террасы. Территория комплекса закрыта от посторонних и свободна от машин. Благодаря комплексной системе контроля доступа с интегрированным видеонаблюдением по всему периметру, жители жилого комплекса будут чувствовать себя в полной безопасности. Владельцы автомобилей могут оставить личный транспорт как в подземном, так и наземном паркинге.  