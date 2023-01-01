Из 6 комнат в Мирзо-Улугбекском районе

Коттеджный посёлок OOO " JAAZ PROJEKT GROUP "
О комплексе
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры
Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки.
Огромная площадь двух ярусного коттеджа 170 кв. позволит разместить всех ваших близких.
Для удобства сан узла размещен на двух этажах .
Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными.
Имеется въезд для машины .
➖ Тип: Коттедж
➖Общая площадь:1-Соток
➖Тип строения:Кирпичный
➖Количество комнат:6(холл,кухня)
➖Санузел: 4
➖Этажность: 2
➖Описание: Дом построения исключительно из качественных материалов с развитой инфраструктурой
➖ Адрес : Город Ташкент , Мирзоулугбукский район , улица Мустақиллиқ Сарбон МФЙ дом1
➖ Цена: 150 000 у.е
MJ House -это закрытый коттеджный городок
включающий в себя 32коттеджа премиум сегмента
С площадью 2,2соток и 3,8 соток
Этажность:2ух уровневый
Тип строй материала: Кирпич , Плита
Сдача:2023 4 квартал
На данный этап построены 16коттеджей
Концепция строительства нашего коттеджа включает в себя современный HI-Tech стиль
Коттеджный посёлок Guliston Village коттеджи премиум-класса для красивой и комфортной жизни за городом.
Компания ORIENT INVEST ENGINEER представил новый строительный проект на безопасной и экологичной территории для настоящих ценителей качества жизни.
Стремительное благоустройство повлекло за собой преображение столичной области, ставшей для местных жителей приоритетным местом для жизни и отдыха.
Коттедж в Guliston Village станет выгодным приобретением для тех, кто:
– Хочет подчеркнуть свой статус наличием престижной недвижимости за городом;
– Давно мечтал о загородной вилле со всеми удобствами;
– Планирует сменить многоэтажный жилой дом на персональный участок.
Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.
Основополагающий стиль коттеджного поселка — хай-тек, воплощающий в себе новые и прогрессивные технологии современности. Стиль характеризуется использованием высоких технологий в проектировании и строительстве коттеджей, применением прагматизма в планировании пространства внутри помещений.
Жилой комплекс Infinity Luxury Residence – резиденция премиум-класса. Это будет современный жилой квартал с апартаментами класса люкс и развитой коммерческой инфраструктурой. По задумке архитекторов, вдохновлённых горными вершинами Узбекистана, комплекс должен олицетворять плавность, свежесть и бесконечность. Расположение будущего комплекса настолько продумано, что начиная с четвертого этажа можно будет увидеть горы, возвышающиеся над городом. Высота зданий будет напоминать рельеф гор, вершины которых то возвышаются, то уменьшаются. Основной целью разработки проекта было создание жилых помещений высокого класса со всеми социально важными объектами внутри.
В концепции жилого комплекса Infinity приняты за основу ценности, выражающиеся в идее жизни в согласии с природой. Фасады зданий покрываются листвой различной формы, которая создает благоприятный микроклимат и защищает от солнечных лучей, а на перепадах башен озелененные эксплуатируемые террасы.
Территория комплекса закрыта от посторонних и свободна от машин. Благодаря комплексной системе контроля доступа с интегрированным видеонаблюдением по всему периметру, жители жилого комплекса будут чувствовать себя в полной безопасности. Владельцы автомобилей могут оставить личный транспорт как в подземном, так и наземном паркинге.