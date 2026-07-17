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Квартиры в Назарбеке, Узбекистан

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7 объектов найдено
Квартира в Назарбек, Узбекистан
Квартира
Назарбек, Узбекистан
8/256 qora Telefon tiniq Darkshark010 telegramdn yozasila bir birmz vaqtimiz ŏgʻirlamaylk fa…
$322
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USMANOV REALTY
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Квартира в Назарбек, Узбекистан
Квартира
Назарбек, Узбекистан
Tarjimon aparat 134 xildan oshiq tillari bor oline hamda ofline tarjima qiladi simkarta tushadi
$70
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USMANOV REALTY
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Квартира в Назарбек, Узбекистан
Квартира
Назарбек, Узбекистан
Toshkent boylab metallom olamiz Har qanaqa metal temirlarni olamiz Ugolnik Truba Armatura Sh…
Цена по запросу
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USMANOV REALTY
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BPNBPN
Квартира в Назарбек, Узбекистан
Квартира
Назарбек, Узбекистан
Drongo optim narxta 200$ dan qilib beramiz Dona narxi 225 36v 7.8 A battery Tezligi 30km/s 3…
$225
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USMANOV REALTY
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Квартира в Назарбек, Узбекистан
Квартира
Назарбек, Узбекистан
Сифатли брусчатка 38000сўмдан бошланади нархлари Устала териб бериши 37000сўм кв Бардюр Ла…
$3
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Квартира в Назарбек, Узбекистан
Квартира
Назарбек, Узбекистан
"Evrozabor setka" – bog' va futbol maydonchasi, qolaversa boshqa xususiy hududlar atrofini c…
$2
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USMANOV REALTY
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Квартира в Назарбек, Узбекистан
Квартира
Назарбек, Узбекистан
In sotiladi o‘zimniki bchhcjvvcjcjchnchn
$6
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USMANOV REALTY
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