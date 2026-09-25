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Продажа офисов в Навоийская область, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
14
готовый бизнес
4
1 объект найдено
Продаётся офис по ул. Нукус в Канимехский район, Узбекистан
Продаётся офис по ул. Нукус
Канимехский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Продаётся коммерческое помещение по ул. Нукус 4 комнат стоянка для авто охраняемый…
$180 000
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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