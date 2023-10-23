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Продажа офисных помещений в Навои, Узбекистан

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2 объекта найдено
Офис 3 комнаты с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Офис 3 комнаты с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/9
▪️НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! 💸ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ💸 ▪️1 ЛИНИЯ ФАСАД 12 метров 📍Адрес: Мирабадский…
2,81 млрд сум
Офис 3 комнаты с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Офис 3 комнаты с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
▪️НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! 💸ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ💸 ▪️1 ЛИНИЯ ФАСАД 7 метров 📍Адрес: Мирзо-Улугбе…
2,87 млрд сум