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Продажа готового бизнеса в Навои, Узбекистан

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1 объект найдено
Срочно продается база в г. Навоий в Навои, Узбекистан
Срочно продается база в г. Навоий
Навои, Узбекистан
Площадь 31 000 м²
Навоий шаҳрида жойлашган ишлаб турган, Навоийгушткомбинати МЧЖ базаси сотилади. Газ, электр…
$900,000
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Агентство
Navoiyulgurjisavdo MChJ
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha