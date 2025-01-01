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Дома с гаражом в Наманган, Узбекистан

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1 объект найдено
Дом 9 комнат в Наманган, Узбекистан
Дом 9 комнат
Наманган, Узбекистан
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
🏰 Наманган АФСОНА ВИЛЛАДА КОТТЕЖД СОТИЛАДИ!!!! 🗺 4 сотихли ⏫️ 2 каватли 🏤 9 хона 🧱 Замон…
2,32 млрд сум
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Агентство
OOO Bebaho Zamin Diyori
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Наманган, Узбекистан

Недорогая
Элитная