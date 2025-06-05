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Аренда виллы на долгий срок в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Сдается эксклюзивный особняк | 12 cот - 22 комнат | 獨家豪宅出租 | House for Rent в Ташкент, Узбекистан
Сдается эксклюзивный особняк | 12 cот - 22 комнат | 獨家豪宅出租 | House for Rent
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 22
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 250 м²
Количество этажей 2
Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, Проспект Мирзо Улугбек, ориентир: Центр Луначарский, Тарканчик…
$10,000
в месяц
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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