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Аренда склада на короткий срок в Мирабадском районе, Узбекистан

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2 объекта найдено
склад посуточно в Ташкент, Узбекистан
склад посуточно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 320 м²
$175
за сутки
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Склад в Ташкент, Узбекистан
Склад
Ташкент, Узбекистан
Площадь 320 м²
сдается склад посуточно.
$175
за сутки
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку