Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мирабадский район
  3. Долгосрочная аренда
  4. Готовый бизнес

Долгосрочная аренда готового бизнеса в Мирабадском районе, Узбекистан

;
Готовый бизнес Удалить
Очистить
1 объект найдено
Готовый бизнес-ногтевая студия в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес-ногтевая студия
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Продается готовый бизнес: ногтевая студия в центре города- рядом с Цумом. Имеется вся аппара…
$20,000
в месяц
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский