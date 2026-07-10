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Снять пентхаус на долгий срок в Мирабадском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Mirabad Avenue | 4-комнатный пентхаус в аренду в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Mirabad Avenue | 4-комнатный пентхаус в аренду
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 9/10
Пентхаус в ЖК Mirabad Avenue с удобной планировкой и просторными помещениями. Квартира полно…
Цена по запросу
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