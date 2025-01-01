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Снять коттедж в аренду на длительный срок в Мирабадском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Коттедж 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Мирабадский район Кафе Айсу Комнат 8 Этажность 2 Площадь 250м² Цена 2500$ Сдаётся 2х этаж…
32,24 млн сум
в месяц
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Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский
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