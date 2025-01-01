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Производственные здания в Мирабадском районе, Узбекистан

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производственное,складское помещение 350 кв.м недалеко от Рисового рынка в Ташкент, Узбекистан
Производственное,складское помещение 350 кв.м недалеко от Рисового рынка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Мирабадский район,Рисовый Базар  рядом станция Хамза, улица Ферганская, пересечение с улицей…
2,60 млрд сум
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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