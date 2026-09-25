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Квартиры в Мингбулакский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Мингбулакский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Мингбулакский район, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
Продается трехкомнатная квартира Мирабадский район Новостройка по Улице Фергана Йули Ос…
$78 000
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Агентство
Guzal Real Estate
Языки общения
Русский
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Параметры недвижимости в Мингбулакский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная