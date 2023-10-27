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Дома в Маргилан, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 1 комната с c ремонтом в Маргилан, Узбекистан
Дом 1 комната с c ремонтом
Маргилан, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: МАРГИЛОН ШАХАР - НАДИРМАТ МФЙ 1 КАВАТЛИ 1 ХОНА УЙ + ДАРВОЗАХО…
549,40 млн сум

Параметры недвижимости в Маргилан, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная