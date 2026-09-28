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ООО НПО "ELXOLDING"

улица Гагарина, дом 36
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Тип компании
Тип компании
Арендодатель
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Языки общения
Русский
Наши специалисты в Узбекистане
Зарина Шарипова
Зарина Шарипова
1 объект
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