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Аренда офиса на долгий срок в Канимехский район, Узбекистан

1 объект найдено
Офис 500 м² в Канимехский район, Узбекистан
Офис 500 м²
Канимехский район, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
📍Юнусабадский район Ориентир: Хотира майдони ✔️2-этажное офисное здание   ✔️500 …
$9,000
в месяц
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Агентство
Nora Blond
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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