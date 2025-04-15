Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Канимехский район
  3. Долгосрочная аренда
  4. Квартира

Снять квартиру на длительный срок в Канимехский район, Узбекистан

однокомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Канимехский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Канимехский район, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/9
rustaveli tekstilnyy novostroyka 1v2/ 5/9 550 $ novaya nikto ne juva
$550
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Abbos Real Estate
Языки общения
Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Сдаётся квартира Сайрам в Канимехский район, Узбекистан
Сдаётся квартира Сайрам
Канимехский район, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 5/10
СДАЕТСЯ КВАРТИРА НОВОСТРОЙКА  Комнат: 2 Этаж: 5 Этажность: 10 Общая площадь: …
$793
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Abbos Real Estate
Языки общения
Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Канимехский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Канимехский район, Узбекистан
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/10
yunusabadskiy Rayon -Orientist Posolstva SSA РЕЗИНТЫ ДУНУСАБАД 2 komnatnaya 2 этажи…
$800
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Abbos Real Estate
Языки общения
Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку