Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Канимехский район
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Канимехский район, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Канимехский район, Узбекистан
Дом 8 комнат
Канимехский район, Узбекистан
Число комнат 8
Количество этажей 1
Продаю  дом 6 комнат +2 комнатный дом отдельно  с подвалом на массиве Куйлюк 5 соток земли …
$120,000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
НЕДВИЖИМОСТЬ.UZ
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Канимехский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная