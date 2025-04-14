Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Канимехский район
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Канимехский район, Узбекистан

1 объект найдено
Ферма в предгорье Алтайского края в Канимехский район, Узбекистан
Ферма в предгорье Алтайского края
Канимехский район, Узбекистан
Предметом продажи является имущественный комплекс, включающий в себя три нежилых здания. Сос…
$42,500
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку