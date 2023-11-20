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Готовый бизнес в Каганский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
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Готовый бизнес В архив
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1 объект найдено
Готовый бизнес 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Konchilar 1, Узбекистан
Готовый бизнес 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Konchilar 1, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
918,29 млн сум
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+998934790057 gufak05@icloud.com