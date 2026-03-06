  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Кибрай

Новостройки в Кибрае, Узбекистан

квартиры
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Премиум-класса Turon | продажа квартир Кибрай 1-3 комн. квартиры
Жилой комплекс Премиум-класса Turon | продажа квартир Кибрай 1-3 комн. квартиры
Жилой комплекс Премиум-класса Turon | продажа квартир Кибрай 1-3 комн. квартиры
Кибрай, Узбекистан
от
$630,00 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
🏗 Turon | Renaissance Building Жилой комплекс премиум-класса, где современные технологии встречаются с уютом. Уникальность проекта — в его энергонезависимости: солнечные панели обеспечат работу лифтов и освещение даже при городском отключении электричества! 📍 Локация: Ташкентская обл., К…
Агентство
КупиДом
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
КупиДом
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс Alandalus квартиры комфорт класса Кибрай (1-4 комн. квартиры)
Жилой комплекс Alandalus квартиры комфорт класса Кибрай (1-4 комн. квартиры)
Жилой комплекс Alandalus квартиры комфорт класса Кибрай (1-4 комн. квартиры)
Кибрай, Узбекистан
от
$39,931
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
🏗 Alandalus | Renaissance Building Идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и спокойствием пригорода. Комплекс расположен в активно развивающемся районе «Новый Узбекистан» и привлекает внимание своим светлым, современным фасадом. 📍 Локация: Ташкентская обл., Киб…
Агентство
КупиДом
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
КупиДом
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
На карте