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Квартиры в Ходжейли, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Ходжейли, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ходжейли, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
Тахяташ кошеси агро колеж ичида жайласган 4 хонали квартира ремоти орташа пайғази бар байла…
$20,813
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Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Ходжейли, Узбекистан

Недорогая
Элитная