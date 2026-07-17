Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Хивинский район
  3. Жилая
  4. Квартира

Квартиры в Хивинский район, Узбекистан

;
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира в Хива, Узбекистан
Квартира
Хива, Узбекистан
Markasi: ASX Audio Modeli: ASF-12/1500A Hajmi: 12 dyuym (12 inch) Maksimal quvvati: 3000 W M…
$248
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира в Хива, Узбекистан
Квартира
Хива, Узбекистан
Xorazmda ish bor Gazon joylarini tayorlash va gul ekish ishlari bor Xorazmda Erkaklarga faq…
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира в Хива, Узбекистан
Квартира
Хива, Узбекистан
Поворот редукторларни холати яхши ишчи холатда сакланган гидромотори билан комплект
$1,000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
BPNBPN

Параметры недвижимости в Хивинский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная