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Аренда квартир и апартаментов на месяц в Кармана, Узбекистан

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1 объект найдено
Сдаётся квартира | 4-ком | Буюк Ипак Йули в Кармана, Узбекистан
Сдаётся квартира | 4-ком | Буюк Ипак Йули
Кармана, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/9
Адрес: Мирзо Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йули   Количество комнат: 4  Спальни:3  Про…
$1 500
в месяц
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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