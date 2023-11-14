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Коттеджи в Джамбай, Узбекистан

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Джамбай, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Джамбай, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Уважаемые покупатели, представляем Вашему вниманию отличный готовый качественный дом в акти…
1,30 млн сум