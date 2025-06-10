Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Газалкент
  3. Коммерческая
  4. Производство

Производственные здания в Газалкенте, Узбекистан

Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Продаеться производсткенный объект с ЖД веткой в Газалкент, Узбекистан
Продаеться производсткенный объект с ЖД веткой
Газалкент, Узбекистан
Площадь 89 000 м²
Площадь 8,9 гектар Протяженность ЖД ветки 800 метр Периметр обведен забором Все ком…
$3,70 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
A LIGHT FUTURE APEX
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку