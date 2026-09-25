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Аренда производственных помещений на долгий срок в Ферганская область, Узбекистан

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1 объект найдено
Сдается производственно-административный комплекс 20 000 м² возле Центрального базара г. Маргилан в Маргилан, Узбекистан
Сдается производственно-административный комплекс 20 000 м² возле Центрального базара г. Маргилан
Маргилан, Узбекистан
Площадь 20 000 м²
Количество этажей 3
Основные характеристики объекта: • Общая площадь: 20 000 м² • Структура комплекса: 4 автон…
$30 000
в месяц
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Частный продавец
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