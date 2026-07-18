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Аренда квартир и апартаментов на месяц в Фергана, Узбекистан

;
однокомнатные
12
Квартира Удалить
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25 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Eʼlon: #00723 Fargʻona shahar, frunza massiv, cheburashka mobil. 4 qavat 1 etaj 3 xona 4 x…
$300
в месяц
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USMANOV REALTY
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 4/3
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 4/4
Цена по запросу
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BPNBPN
Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 3/5
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 2/4
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/4
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/5
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/7
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/4
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/4
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
Qisqacha ma’lumot: Yotoqxona mebeli bor Qo'shimcha manzil: KIUF
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 4/4
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/4
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 1/3
ИЖАРАГА БЕРИЛАДИ ОИЛАГА МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ДРУЖБА 3 КАВАТЛИ УЙНИНГ 1 - К…
$150
в месяц
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Агентство недвижимости Фергана
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 4/4
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 4/4
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/5
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4/5
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/12
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4/4
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/5
Tarif: Panel, isitish tizimi bor Jihozlari: Muzlatkich, yotoqxona va bolalar mebellari
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
Qisqacha ma’lumot Isitish tizimi mavjud, posudamoyka muzlatgich, oshxona mebeli, bolalar …
Цена по запросу
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