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Дома в Эшангузар, Узбекистан

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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Эшангузар, Узбекистан
Дом 5 комнат
Эшангузар, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Продажа дом 5-комнатный в Зангиотинском районе. ID R0047 ID: R0047 Продажа дом 5-комнатн…
$160 000
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